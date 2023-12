Bombeiros e Defesa Civil de Caxias fazem simulado de desocupação - Divulgação

Publicado 11/12/2023 18:49

Duque de Caxias - O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, fará, nesta quarta-feira (12), um simulado de desocupação da unidade, dentro do Plano de Emergência Hospitalar, que determina que seja feito treinamento anual. A ação será realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos – GOPP, do 14º GBM, e da Defesa Civil Municipal, a partir das 9h30.

O simulado prático tem por objetivo instruir os funcionários – brigadistas, médicos e equipe de enfermagem – nas formas mais adequadas, a evacuar o hospital em caso de emergência e testar a eficácia do plano, através de ações de combate e socorro a pacientes, acompanhantes e funcionários.