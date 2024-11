Caxias recebe visita de secretária de assistência social de Balneário Camboriú (SC) - Divulgação

Caxias recebe visita de secretária de assistência social de Balneário Camboriú (SC)Divulgação

Publicado 08/11/2024 21:17

Duque de Caxias - A secretária de Assistência e Inclusão Social de Balneário Camboriú, Christina Barichello, realizou uma visita técnica a diversos equipamentos de Duque de Caxias. Ela é responsável por implementar a Casa do Autista e a Casa da Família, na cidade que fica em Santa Catarina, no sul do País.

Na oportunidade, a secretária conheceu as estruturas e o funcionamento dos equipamentos socioassistenciais do município. Ela visitou o CRAS Jardim Gramacho, o CRAS Jardim Primavera, a Casa da Mulher, o Hospital Municipal Veterinário, entre outros espaços, e viu como são as instalações, a organização e as dinâmicas que mantêm os equipamentos em pleno funcionamento.

Estiveram presentes a vice-prefeita eleita, Aline Ribeiro; a primeira-dama Júlia Moraes;

o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes; a subsecretária de Assistência Social, Marcia Figueira; a Diretora da Proteção Social Básica, Gleice Sanches Bastos; a Diretora do Departamento dos Direitos da Mulher, Cláudia Braga, entre outras autoridades.