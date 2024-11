Feira afro-indígena celebra herança cultural em escola de Caxias - Divulgação

Divulgação

Publicado 22/11/2024 21:52

Duque de Caxias - A Escola Municipal Campos Elíseos promoveu, nesta sexta-feira (22/11), a culminância do projeto que abordou, ao longo do semestre, a importância da herança cultural dos povos originários. O evento, marcado pela realização de uma feira afro-indígena, trouxe exposições, atividades interativas e reflexões sobre a influência desses povos na construção do país.

Os estudantes participaram, durante todo o segundo semestre, de uma programação enriquecedora, que incluiu visitas ao Cais do Valongo e à Pedra do Sal, locais históricos que preservam memórias fundamentais da cultura afro-brasileira e indígena. A agenda também contemplou uma ida ao Museu do Amanhã, onde exploraram a exposição CyberFunk: Tecnologias de uma Cidade Ritmada.

O destaque da proposta foi o lançamento do livro "A Menina do Vestido Amarelo" , da líder comunitária Maria Chocolate. Os estudantes também tiveram a oportunidade de participar de jogos indígenas e conferir uma exposição fotográfica que registrou momentos das atividades realizadas ao longo do projeto.

De acordo com a diretora da Unidade Escolar, Anna Carolina Fialho Rego, ainda durante a semana, os alunos do 1º Ano do Ciclo confeccionaram uma boneca Abayomi, símbolo de resistência e afeto.

”Iniciativas como essa são fundamentais para fortalecer a importância dos povos originários na formação da nossa cultura. Os costumes, a culinária, a língua e tantas outras influências afro-indígenas estão presentes em nosso dia a dia. É essencial que as novas gerações reconheçam e valorizem esse legado”, finalizou a gestora da E.M Campos Elíseos.