Vereadores solicitam melhorias na infraestrutura e saúde de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 21/11/2024 16:04

Duque de Caxias - O Expediente do Dia da sessão plenária da Câmara de Duque de Caxias contou com indicações, solicitando melhorias para a cidade, e um requerimento concedendo moção. A leitura foi feita pelo vereador Anderson Lopes (MDB) a pedido do presidente em exercício, Claudio Thomaz (PRD).

O vereador Junior Reis (MDB) solicitou asfaltamento, saneamento básico e a substituição das lâmpadas a vapor de sódio pelo sistema de iluminação de led em toda extensão da rua Emílio Santiago, no Bambu Amarelo, bairro Xerém, no Quarto Distrito.



Serviços de drenagem na rua Zumbi dos Palmares, no bairro Santa Lúcia, Terceiro Distrito, foi a demanda apresentada pela vereadora Drª Fernanda Costa (MDB). Já Marquinho da Pipa (MDB) apontou a necessidade da instalação de sete postes adaptados para o sistema de iluminação com lâmpadas de led em toda extensão da rua Criciúma, no bairro Jardim Anhangá, Terceiro Distrito.



O vereador Dr. Maurício (PRD) apresentou indicação para que a prefeitura adote as medidas necessárias para que as Unidades de Saúde da Família (USF’s) Pilar 1 e 2 passem a funcionar como Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), no Segundo Distrito.