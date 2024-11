Limpeza de rios e canais prossegue em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 20/11/2024 19:39

Duque de Caxias - O programa de combate a enchentes em Duque de Caxias, iniciado em 2017, continua com a limpeza e desassoreamentos dos rios e canais da cidade. O trabalho vem sendo realizado pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil. Nas regiões cortadas pelos cursos d’água, o trabalho é realizado durante todo o ano.

No bairro Beira Mar, está sendo realizada a limpeza do Canal Parque Duque, que corta a Rodovia Washington Luiz e passa próximo ao centro de treinamento do Clube de Regatas Vasco da Gama, desaguando na Baía de Guanabara. O trabalho de limpeza começou na semana passada.

Em parceria com o governo do estado, através da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), o município conta ainda com o programa Limpa Rio, voltado para limpeza e desassoreamento de rios e córregos, visando a redução de ocorrências de alagamentos durante os períodos de chuva forte.