Publicado 18/11/2024 17:05

Duque de Caxias - Este ano, a decoração de Natal do Caxias Shopping ganhou o tema “Festival na Neve.” E vai levar o encanto dos cenários invernais ao shopping e marcar o retorno da pista de patinação no gelo, ausente há dez anos. Com 170 m², a pista proporciona diversão para crianças, jovens e adultos. Os ingressos custam R$ 45 (30 minutos) e R$ 55 (45 minutos). Pessoas com deficiência (PcD) têm 50% de desconto, e aniversariantes podem patinar gratuitamente ao levar dez convidados. A atração é indicada para crianças a partir de cinco anos e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.



Na entrada principal, os visitantes encontrarão uma imponente árvore de Natal de oito metros de altura, adornada com uma estrela de LED e enfeites como laços, bolas e festões nas cores branco e prata. O ambiente também inclui um trono de dois lugares para fotos ao lado do Papai Noel, cercado por figuras natalinas encantadoras, como ursinhos, flocos de neve, renas e corujas.



A experiência se completa com uma área externa decorada com um portal instagramável, adornado com flocos de neve iluminados, e um túnel de arcos de três metros de altura. A fachada do shopping está repleta de luzes e efeitos strobos, garantindo que o espírito natalino se espalhe por todos os cantos.



A tradicional foto com o Papai Noel é um dos momentos mais aguardados da temporada. O bom velhinho estará disponível para fotos com crianças e visitantes de domingo a sexta-feira e em feriados, das 13h às 21h, e aos sábados, das 10h às 22h, durante o mês de novembro. Em dezembro, as sessões de fotos serão realizadas de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h.



O serviço de fotografias oferece diversas opções: uma foto (10x15) por R$ 25, uma foto (15x20) por R$ 40, e duas fotos (15x20) por R$ 50. Os visitantes também podem escolher entre itens personalizados, como fotos impressas em canecas de porcelana, calendários de 2025, camisetas, azulejos, enfeites de Natal e outros. Para mais detalhes, acesse: https://caxiasshopping.com.br/agenda/atracoes-de-natal.htm.



SERVIÇO: Natal no Caxias Shopping



Pista de Patinação no Gelo



Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h.



Valores: R$ 45 (30 minutos) e R$ 55 (45 minutos).



Descontos: Pessoas com deficiência (PcD) têm 50% de desconto. Aniversariantes não pagam ao levar 10 convidados.



Classificação etária: A partir de 5 anos.



Foto com o Papai Noel



Novembro: Domingo a sexta-feira e feriados, das 13h às 21h; sábados, das 10h às 22h.



Dezembro: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 13h às 21h.

Campanha Adote um Pet

Parceiro da causa animal, o Caxias Shopping, empreendimento localizado na Baixada Fluminense, vai realizar no próximo dia 23 de novembro, das 10h às 14h, a Campanha Adote um Pet em parceria com a ONG Gatinhos da Praça. A iniciativa tem como objetivo encontrar um lar para animais resgatados das ruas.



Para essa edição diversos filhotes, entre cães e gatos, vão estar disponíveis para adoção no Parcão, espaço ao lado da Americanas Express, projetado especialmente para os cães socializarem e brincarem. O local é equipado com filtro de água pet, cantinho pipidog com tapete higiênico e suporte com saquinhos catacaca.



Para levar um animalzinho para casa é necessário preencher os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos, apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Ainda, os interessados em ter um novo pet em casa vão passar por uma entrevista com os organizadores.



O grupo Gatinhos da Praça foi criado, em 2019, com o intuito de resgatar, cuidador e arranjar um lar para os gatinhos que eram abandonados em uma praça. A feira de adoção acontece todo 4º sábado do mês e a ONG garante castração gratuita para os animais quando atingirem a idade mínima para o procedimento.



SERVIÇO:

Campanha Adote um Pet no Caxias Shopping

Data: 23 de novembro (sábado)

Horário: das 10h às 14h

Local: Parcão – ao lado da Americanas Express.