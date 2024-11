Caxias sedia VI Encontro dos VI encontro dos procuradores gerais do estado - Divulgação

Publicado 14/11/2024 16:59

Duque de Caxias - Duque de Caxias foi sede do VI Encontro de Procuradores-Gerais dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, realizado nesta quinta-feira (14/11), no auditório da Prefeitura, em Jardim Primavera. O encontro reuniu procuradores-gerais dos municípios, entre eles o Procurador-Geral do Rio de Janeiro, Daniel Bucar, e o procurador-Geral de Duque de Caxias, Fabrício Gaspar Rodrigues. O atual prefeito, Wilson Miguel, e o prefeito eleito, Netinho Reis, também participaram da reunião.

O evento contou com palestras, debates e troca de experiências, os procuradores discutiram assuntos importantes, buscando melhorias para as cidades e propostas para os próximos anos, além da implementação de ações para superar obstáculos e desafios.

“Estamos reunidos para discutir problemas importantes para os municípios no dia a dia em termos jurídicos. É muito importante essa união com as procuradorias do Estado do Rio de Janeiro”, destacou o Procurador-Geral do Rio de Janeiro, Daniel Bucar, idealizador dos encontros.



O prefeito Wilson Miguel deu as boas-vindas aos advogados presentes e parabenizou os organizadores do encontro, ressaltando a honra do município em hospedar o último evento do ano dos procuradores-gerais do estado.



O Procurador-Geral de Duque de Caxias, Fabrício Gaspar, disse que foi com muita felicidade que o município estava reunindo o encontro.

“É mais uma reunião regular dos que chefiam as procuradorias-gerais, para discutir e debater ações conjuntas, visando melhorar a integração com a Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública”, destacou o procurador.