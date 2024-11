Fundec celebra 25 anos do instituto Zeca Pagodinho em Xerém - Divulgação

Fundec celebra 25 anos do instituto Zeca Pagodinho em XerémDivulgação

Publicado 13/11/2024 17:53

Duque de Caxias - O Instituto Zeca Pagodinho, localizado em Xerém, distrito de Duque de Caxias, é uma iniciativa idealizada pelo próprio sambista, que tem raízes profundas na região e sempre manteve um vínculo especial com a comunidade local. O instituto completa 25 anos, voltado para o desenvolvimento social e cultural, sempre com o objetivo de oferecer oportunidades e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Fundec celebra 25 anos do instituto Zeca Pagodinho em Xerém Divulgação

A unidade passou por uma pequena reforma. Toda a identidade visual foi trocada, em parceria com a, que já dura 9 anos e oferece cursos gratuitos nas áreas de beleza, idiomas, informática e moda no instituto e que já ajudou a capacitar centenas de crianças e jovens do município.Essa colaboração busca, principalmente, proporcionar uma transformação real na vida dos moradores de Xerém, especialmente nos jovens. A presença de cursos de capacitação e atividades culturais, por meio dessa parceria, gera novas possibilidades de aprendizado e contribui para o crescimento pessoal e profissional dos participantes.