Confira calendário de matrículas em Duque de Caxias - Divulgação

Confira calendário de matrículas em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 12/11/2024 18:43

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias divulgou os dados necessários para matrículas no ano letivo de 2025. Pais e responsáveis devem estar atentos ao cronograma de inscrições para garantir a vaga dos estudantes. Para alunos já matriculados na Rede Municipal, o período de renovação ocorre de 25 a 29 de novembro, devendo ser realizada na mesma unidade escolar, de forma presencial.

Ainda segundo a resolução nº 11 de 28 de outubro de 2024, as inscrições para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação da Educação Infantil (01 a 05 anos) e Ensino Fundamental (1º Ano ao 5º Ano – 6º Ano ao 9º Ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) deverão ser realizadas entre os dias 09 e 13 de dezembro, por meio do portal da SME: http://matricula.eduque.smeduquedecaxias.rj.gov.br

Já a divulgação da lista de contemplados para matrícula no site da SME dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação acontece no dia 16 de dezembro. Mais informações através do link abaixo: https://drive.google.com/file/d/1NeLSHvVKDqXgKhkDzJl9n9ax_JgReNqS/view?usp=sharing