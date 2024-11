Secretário de Segurança de Caxias participa de congresso na Espanha - Divulgação

Publicado 12/11/2024 18:29

Duque de Caxias - O secretário municipal de Segurança Pública de Duque de Caxias, Dhiego Berg, participou do Congresso Smart City Expo, o maior evento mundial de inovação urbana, representando o município de Duque de Caxias, de 4 a 6 de novembro, em Barcelona, na Espanha. Durante o evento, o gestor participou de painéis e palestras sobre o uso da tecnologia em setores da cidade, com foco na melhoria da segurança pública e mobilidade urbana.

Em conjunto com a FNP (Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos brasileiros), o secretário foi recebido pelo diretor e idealizador da feira e sua equipe. O momento proporcionou a interação com 14 prefeitos de municípios brasileiros, viabilizando a troca de experiências e debates sobre o enfrentamento das principais dificuldades vivenciadas pelas cidades.Com a cúpula da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que contou com o delegado de polícia, Dr. Osvaldo Nico Gonçalves, secretário-executivo da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, entre outros participantes, o secretário Dhiego Berg discutiu melhorias para ados estados, como o uso da tecnologia como fundamental instrumento no combate à criminalidade.O evento proporcionou, ainda, um encontro com o presidente do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro - PRODERJ, Flávio Rodrigues, que também compareceu ao local em busca de melhorias tecnológicas para o Estado do Rio de Janeiro, junto com o secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias.