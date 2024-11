Vestibular Cederj - Reprodução

Publicado 12/11/2024 18:11

Duque de Caxias - O Vestibular Cederj está com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2025. São 7.743 vagas em 17 cursos na modalidade semipresencial. Esta edição conta com duas novidades: o curso de Biblioteconomia, que volta a ser ofertado em dez polos Cederj, e a licenciatura em Física, em Duque de Caxias. A inscrição pode ser feita até o dia 24/11, no link www.cecierj.edu.br/consorciocederj/vestibular/2025-1/. A taxa de inscrição é de R$ 89,90.



O Polo Cederj em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, inaugura a licenciatura em Física, com a oferta de 50 vagas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O Consórcio Cederj, administrado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, reúne as instituições de ensino superior públicas sediadas no Estado do Rio de Janeiro com a oferta de cursos na modalidade semipresencial. O estudante possui material didático gratuito e próprio para educação à distância, em versão impressa e digital, e conta com infraestrutura de apoio pedagógico em 43 polos, ambiente virtual de aprendizagem, além de tutorias presenciais e on-line.



Relação de cursos



O Vestibular Cederj 2025.1 oferecerá cursos nas áreas de Administração, Administração Pública, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Turismo, Sistemas de Computação, Segurança Pública e Gestão de Turismo.



Os aprovados serão alunos matriculados em uma das sete instituições de ensino superior do Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).



Serviço:

Vestibular Cederj 2025.1

Inscrições abertas até o dia 24 de novembro de 2024

Taxa de inscrição: R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos)

Link para inscrição: www.cecierj.edu.br/consorciocederj/vestibular/2025-1/