Saúde e Assistência Social de Caxias se unem para atender jovens - Divulgação

Publicado 08/11/2024 21:23

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, realizou, no Museu Ciência e Vida, uma reunião para apresentação dos serviços de proteção social a crianças e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, em especial na modalidade de PSC (Prestação de Serviços à Comunidade), para as direções das unidades de saúde.

O serviço é executado pelos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) da SMASDH. O objetivo é ampliar a rede de parceiros, para que as unidades de saúde também possam disponibilizar vagas aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, a fim de que eles a executem nesses espaços públicos.

Estiveram presentes no evento a subsecretária de Direitos Humanos, Marcia Figueira; a diretora do PSE, Solange Gorette; a diretora do Departamento de Saúde Básica, Dra. Célia Guerra; a coordenadora do Serviço Social, Rosimar Santos; a coordenadora do CREAS Centenário, Márcia Lugon; a coordenadora do CREAS Figueira, Raquel Araújo; a coordenadora do CREAS Vila Maria Helena, Jacqueline Dias; representantes das unidades de saúde do município, entre outros.