Duque de Caxias recebe Semana Mulher + Empreendedora - Divulgação

Duque de Caxias recebe Semana Mulher + EmpreendedoraDivulgação

Publicado 12/11/2024 18:22

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias sediou, na Praça do Pacificador, uma importante iniciativa pública: o evento “Semana Mulher + Empreendedora”. A ação, realizada em parceria com a prefeitura, a Secretaria da Mulher do Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Rádio JBFM, levou diversos serviços gratuitos para a população, a fim de fortalecer a independência feminina, com foco no aspecto financeiro.

Duque de Caxias recebe Semana Mulher + Empreendedora Divulgação



A população encontrou uma tenda de autonomia econômica com atendimentos do SEBRAE, Faetec, AGERIO, Instituto Besouro, Barkus, Setrab e Fundação Leão Xlll. Também marcaram presença diversas expositoras, apresentando seus produtos. As mulheres também puderam contar com serviços de autocuidado, como massagem, trancista, esmaltação, maquiagem, oficina de turbante, mamografia e outros atendimentos.



O evento registrou grande adesão desde o primeiro dia, com mais de 930 atendimentos. Uma das beneficiadas foi a dona de casa Maria Aparecida Soares, de 47 anos. A moradora do bairro Jardim Gramacho ficou muito feliz em poder renovar o visual em um dos estandes da ação. A população encontrou uma tenda de autonomia econômica com atendimentos do SEBRAE, Faetec, AGERIO, Instituto Besouro, Barkus, Setrab e Fundação Leão Xlll. Também marcaram presença diversas expositoras, apresentando seus produtos. As mulheres também puderam contar com serviços de autocuidado, como massagem, trancista, esmaltação, maquiagem, oficina de turbante, mamografia e outros atendimentos.O evento registrou grande adesão desde o primeiro dia, com mais de 930 atendimentos. Uma das beneficiadas foi a dona de casa Maria Aparecida Soares, de 47 anos. A moradora do bairro Jardim Gramacho ficou muito feliz em poder renovar o visual em um dos estandes da ação.

“Eu estava precisando de um corte no meu cabelo. Estava me sentindo muito desleixada e agora estou mais confiante. É muito bom ver que existem pessoas que se preocupam com a gente”, disse Soares.



Outro exemplo é a confeiteira Andressa Gomes de Alvarenga, de 25 anos. A moradora do bairro Jardim Leal explicou que estava no centro de Duque de Caxias procurando produtos necessários para o seu empreendimento quando viu o evento na praça e teve uma grata surpresa.

Duque de Caxias recebe Semana Mulher + Empreendedora Divulgação

"Fazer bolos sempre foi uma paixão, mas eu comecei de forma despretensiosa, cozinhando para a família e amigos. Com o tempo, começaram a me pedir para vender, e, assim, meu negócio foi ganhando forma, mas ainda está muito no início. Sinto que preciso me profissionalizar da maneira correta. Quando vi a feira de empreendedorismo, aqui no centro, pude enxergar uma oportunidade incrível para esclarecer dúvidas e mostrar o potencial do meu trabalho”, finalizou Alvarenga.