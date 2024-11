Hospital de Saracuruna - Divulgação

Publicado 12/11/2024 18:16

Duque de Caxias - Prestes a completar três anos de municipalização, em janeiro de 2025, o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), administrado pela Prefeitura de Duque de Caxias, segue acumulando conquistas e ampliando sua capacidade de atendimento à população.



O mês de outubro trouxe, com ele, a quebra de mais um recorde histórico de cirurgias, chegando ao total de 2.641 procedimentos realizados. Há três anos, a unidade realizava, em média, 700 intervenções cirúrgicas por mês. No acumulado, de janeiro a outubro de 2024, os números também impressionam, totalizando 21.072 procedimentos.



“Esse é mais um recorde histórico conquistado desde a fundação do hospital Adão Pereira Nunes. Uma conquista que se deve principalmente à dedicação e profissionalismo das equipes médicas, de enfermagem, administrativa e multidisciplinar. Outro fator é a ampliação de leitos da unidade. Em 2022, assumimos o hospital com 32 leitos de CTI e vamos fechar 2024 com 63, o que representa um crescimento de quase 100% na oferta de leitos de terapia intensiva”, destacou o diretor geral do HMAPN, Dr. Thiago Resende.



O Adão Pereira Nunes é uma referência no atendimento de emergência, por conta de sua excelência nas áreas de ortopedia e traumatologia; neurocirurgia; cirurgias geral, vascular, pediátrica, plástica, bariátrica, bucomaxilofacial e obstétrica, entre outras. Com a municipalização, a Prefeitura de Duque de Caxias deu início a uma reforma geral na unidade, possibilitada por recursos liberados pelo governo do estado. As intervenções proporcionaram a ampliação dos serviços e atendimentos, além de instalações totalmente modernizadas e climatizadas.

Hoje, o hospital conta com um novo centro de imagens; aparelhos de alta tecnologia; banco de leite reformado; enfermaria pediátrica com 48 leitos; clínica cirúrgica com 43 leitos de ortopedia e 41 leitos de enfermaria; clínica médica com 44 leitos; novo centro cirúrgico; novo centro de traumatologia, com 32 leitos; Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e ambulatório. A maternidade, referência em partos de alto risco, funciona hoje com 41 leitos.



Os Centros de Terapia Intensiva neonatal, pediátrica e de adulto, também foram ampliados. A UTI Neonatal passou de 15 para 23 leitos. Os leitos de terapia intensiva, adulto e pediátrico, passaram de 32 para os atuais 53 leitos. A previsão é fechar o ano de 2024 com uma oferta total de 63 leitos.



Outra conquista importante, anunciada pela direção do Adão Pereira Nunes, é a publicação da Portaria GM MS nº 5.562, de 22 de outubro de 2024, que trata da habilitação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Pediátrica, pelo Ministério da Saúde. O processo de habilitação trouxe não somente o reconhecimento do trabalho do HMAPN, como também o aumento do recurso financeiro do Ministério da Saúde para a Atenção Especializada, num montante anual de R$ 3.350.700,00 (três milhões, trezentos e cinquenta mil e setecentos reais).



O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes está localizado na Rodovia Washington Luiz, km 109, no bairro Jardim Primavera.