Curiosidades das crianças inspira projeto em Duque de Caxias - Divulgação

Curiosidades das crianças inspira projeto em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 12/11/2024 18:33

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, por meio da Coordenadoria de Educação Infantil, realizou dois encontros para finalizar o Projeto de Assessoria Pedagógica às equipes diretivas das creches e CCAICs, com o objetivo de apresentar relatos de experiências de educadores das unidades, no auditório da SME.

Curiosidades das crianças inspira projeto em Duque de Caxias Divulgação

Entre os trabalhos enviados pelas unidades, oito foram selecionados pela equipe técnica da Coordenadoria para serem relatados. Todos os projetos foram desenvolvidos com base nas curiosidades, interesses e experiências das crianças, tendo-as como protagonistas em seu processo de desenvolvimento e aprendizagens.De acordo com a coordenadora da, profa Judith Cortez, os trabalhos atenderam às expectativas da Coordenadoria, que tem realizado junto aos educadores processos de formação para estudo e reflexão sobre as práticas cotidianas na Educação Infantil alinhadas com a matriz curricular.“As creches estão de fato caminhando com projetos que partem do interesse das crianças, considerando as potências e as curiosidades que elas têm sobre o mundo. Todos os trabalhos foram muito bons. Nós selecionamos não por ordem de importância ou de graduação, mas optamos por trazer temáticas diferentes para termos um panorama de como é possível trabalhar projetos com crianças das turmas de 1 a 5 anos de idade, considerando os interesses de cada uma”, destacou Cortez.