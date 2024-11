Aumenta o número de casos de coqueluche no Rio de Janeiro, e autoridades de saúde reforçam a importância da vacinação para controle da doença - Foto: Ilustração

Publicado 12/11/2024 18:36

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, reforça o alerta da Secretaria de Estado de Saúde – SES RJ para o aumento dos casos de coqueluche e a importância de que os grupos prioritários mantenham a vacinação contra a doença em dia. No Brasil e no mundo, órgãos de saúde se mobilizam para conscientizar e proteger a população.



A imunização contra a coqueluche é feita através da vacina pentavalente (DTP), que previne cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H. influenza e tipo B (doenças graves que muitas vezes podem levar à morte).



Quem deve tomar a vacina

- Crianças devem tomar vacina no primeiro ano de vida. A imunização é feita em três doses: aos dois, quatro e seis meses, com intervalo recomendado de 60 dias entre elas.

- Crianças a partir de um ano de idade precisam do reforço. As doses de reforço são com a vacina tríplice bacteriana infantil, que protege contra difteria, tétano e pertussis (DTP). O primeiro reforço deve ser dado aos 15 meses de vida e o segundo aos 4 anos de idade.

- Vacina também é indicada para gestantes e pessoas no puerpério. Como estratégia de imunização passiva de recém-nascidos, recomenda-se uma dose da vacina dTpa (tríplice bacteriana acelular tipo adulto) a partir da 20ª semana de gestação. Para quem não foi imunizado durante a gravidez, a orientação é tomar uma dose da dTpa no puerpério, o mais precocemente possível, e até 45 dias pós-parto.



Para receber a vacina é importante apresentar Cartão de Vacinação, CPF e Cartão do SUS.



Confira abaixo as unidades de saúde que disponibilizam a vacina contra a coqueluche (DTPA) no município:



* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Rua General Gurjão, s/n. – Centro)

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h/ Sábado, das 8h às 16h;

* UPH Xerém – UPH Saracuruna – UPH Pilar – UPH Imbariê – UPH Equitativa – UPH Campos Elíseos

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h/ Sábado, das 8h às 12h;

* CRAESM – Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher (Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice – Xerém)

* Unidades Básicas de Saúde (UBS)

* Unidades de Estratégia de Saúde da Família (USF).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Confira a lista completa com os endereços das UBS e USF acessando o link: https://saude.duquedecaxias.rj.gov.br/unidades-de-saude.ph



Entenda a coqueluche

Causada pela Bordetella pertussis, uma bactéria que vive na garganta das pessoas, a coqueluche também é chamada de "tosse comprida". Ela se caracteriza por crises de tosse seca incontroláveis, intercaladas com a ingestão de ar, que provoca um som agudo, como um guincho ou chiado. Sintomas incluem vômitos e falta de ar. O quadro pode levar à cianose, estado em que a pessoa fica com uma coloração azul-arroxeada pela falta de oxigenação no sangue. A doença ocorre principalmente em menores de 1 ano de idade, devido ao esquema vacinal incompleto.

Dependendo do estado da imunização, ela pode causar pneumonia, convulsões e comprometimento do sistema nervoso, e até levar à morte. A transmissão se dá por via respiratória e por gotículas de saliva quando a pessoa fala, tosse ou espirra. O tratamento é feito com antibióticos e, quanto mais precoce, maior a chance de reduzir a gravidade e a transmissibilidade da doença.