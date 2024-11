Defesa Civil de Caxias faz simulado de desocupação de escolas - Divulgação

Defesa Civil de Caxias faz simulado de desocupação de escolasDivulgação

Publicado 12/11/2024 18:39

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realizará a partir do próximo dia 18/11, treinamento de desocupação dos prédios para alunos e profissionais de educação, de cinco escolas do distrito de Xerém. No dia 28/11, nos turnos da manhã e da tarde, será realizada, simultaneamente, a desocupação das unidades com apoio de agentes da Defesa Civil e voluntários do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC).

As ações fazem parte do Programa Cidades Resilientes, que promove o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida através da educação, com foco no fortalecimento das escolas e no desenvolvimento de crianças e adolescentes, de acordo com as legislações nacionais e internacionais.

No treinamento de desocupação do prédio escolar, os envolvidos assistirão palestra com informações sobre como agir em caso de emergência.

O treinamento será realizado nas seguintes escolas:

Dia 18/11 – Escola Municipal Ely Combat;

Dia 19/11 – Escola Municipal Célia Rabelo;

Dia 21/11 – Escola Municipal Santo Agostinho;

Dia 22/11 – Escola Municipal Oswaldo Aranha; e

Dia 25/11 – Escola Municipal Santo Amaro