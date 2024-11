Vereadores de Caxias questionam problemas causados pela Águas do Rio - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Caxias questionam problemas causados pela Águas do RioArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 12/11/2024 18:55

Duque de Caxias - Os transtornos provocados pela empresa Águas do Rio nas ruas de Duque de Caxias tornaram-se comuns, causando sérios prejuízos aos moradores e motoristas. Em sua manifestação na tribuna da Câmara, durante a sessão plenária de 12/11, o vereador Sandro Lelis (MDB) comentou a situação.

“É feito o recapeamento asfáltico e, logo em seguida, a Águas do Rio vem fazendo um ‘queijo suíço’ na cidade. Vou entrar com uma petição contra esta empresa que está acabando com o nosso município”, enfatizou Sandro Lelis, apontando ainda que o bairro Amapá está quase uma semana sem água. “Esta Casa tem que tomar uma posição. Vamos demonstrar a nossa insatisfação com a Águas do Rio e mostrar para esta empresa que Duque de Caxias tem um parlamento forte”.

Projetos aprovados

Na sessão plenária de 12/11, os vereadores aprovaram em primeiro turno, com 20 votos favoráveis, a Mensagem nº28/2024 do Executivo, com o Projeto de Lei nº 23/2024 (Lei Orçamentária Anual) que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2025.

A LOA tem como base a arrecadação de impostos, recebimento de transferências, taxas sobre a prestação de serviços e a destinação de recursos estaduais e federais.

Também foram aprovados, por unanimidade, vários projetos de lei e de decretos legislativos, em primeiro e segundo turnos de votação.

Ainda na sessão plenária de 12/11

A pedido do presidente em exercício Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira (MDB) fez a leitura do Expediente do Dia com projetos de lei e de decretos legislativos, requerimentos concedendo moções e indicações solicitando obras e serviços para os quatro distritos do município. As mesmas serão encaminhadas à prefeitura para análise e as devidas providências.