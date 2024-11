Escola Popular de Teatro da Baixada estreia comédia musical - Stephany Lopez/Divulgação

Publicado 12/11/2024 19:06

Duque de Caxias - A Escola Popular de Teatro da Baixada estreia segunda montagem teatral com alunos, “Maldita”, uma comédia musical subversiva explorando a comicidade a partir de 3 tragédias: Édipo Rei, Édipo em Colono/ Sete Contra Tebas e Antígona. Usando como inspiração grupos teatrais como Os Melhores do Mundo, Tá na Rua, Teatro Oficina e Monty Python, a montagem explora linguagens como o melodrama e a paródia, reconstruindo as três tragédias de forma bem humorada, criando relações com discussões atuais e com a internet. A estreia acontece no Teatro Firjan Sesi Duque de Caxias.

“No contexto do espetáculo, um grupo de rebeldes resolve contar a história das tragédias a partir da própria perspectiva, tratando com ironia a relação entre o humano e o sagrado, escavando as tramas dos clássicos para provocar, inicialmente, reações acríticas do público, sob a premissa de rir da própria desgraça, e então desvelar os problemas desta intenção.”, explica Rohan Baruck, dramaturgo e diretor do espetáculo.

“Maldita” foi construída a partir de uma experiência de duas turmas da Escola Popular de Teatro da Baixada, idealizada pelo Instituto Cultural Cerne. No palco, estão parte dos alunos selecionados para uma oficina de Montagem Teatral, enquanto os figurinos, cenário e visagismo foram idealizados pelos alunos da oficina de Direção de Arte conduzidas pelos professores Higor Nery e Leandro Fazolla.

O projeto mostra a potência de uma nova geração de artistas baixadenses, que tocam instrumentos musicais, dançam e cantam para fazer rir, além de também celebrar a força da economia criativa, a coletividade e seus parceiros. O trabalho recebeu o apoio institucional do Firjan Sesi, apoio em figurinos da loja Sodoma, de São João de Meriti, e, ainda, a colaboração da personalidade Vinicius Andrade, a Organzza, vencedora do reality show RuPauls Drag Race. O projeto ainda contou com a colaboração do programa Práticas e Técnicas para as Artes Cênicas, o PTAC, acolhendo estudantes de produção para experimentarem na prática os desafios de uma produção teatral periférica.

“Maldita” realizará duas apresentações no Teatro Firjan Sesi Duque de Caxias, dias 12 e 13 de novembro, às 20h. A entrada é gratuita.

SERVIÇO – MALDITA

Teatro Firjan Sesi Duque de Caxias

R. Artur Neiva, 100 - Circular, Duque de Caxias - RJ, 25070-010

Dias 12 e 13 de novembro de 2024

Terça e quarta, às 20h

Duração: 60 minutos

Gênero: Comédia Musical

Entrada Gratuita

FICHA TÉCNICA

Dramaturgia e Direção: Rohan Baruck

Interlocução Artística: Madson Vilela

Elenco: Alexandra Mendes, Douglas Bezerra, Edlane Silva, Fabi Soares, Julia Braga, Karla Muniz Ribeiro, Lucas Cruz, Marambaia, Márcio Foxx, Marcus Coutinho, Mari Silva, Maria Carolina, Matheus Marins, Rafa Domi, Rayane Souza, Rayane Zaguini, Ricardo Melchiades, Rodrigo Villas Boas, Valéria Arias, Victor Valenttim, Vivien Jamille, Ygor Rocha e Zo Monteiro

Coordenação de Direção de Arte: Higor Nery e Leandro Fazolla

Direção de Arte (cenário, figurino e visagismo): Cláudia Luzia Ferreira, Débora Faria, Dani de Freitas, Gizele Alves, Higor Nery, Larissa Ferreira, Leandro Fazolla, Marcelo Sina, Nilton Santos, Pollyanna Santos, ⁠Ryan Rigueira, Rohan Baruck, Tâmisa Pereira, ⁠Thiago Serrano e Wagner Lin.

Cenotécnicos: Rafa Domi, Ricardo Melchiades, Rohan Baruck e Karla Muniz Ribeiro

Produção Musical: Camilla Monteiro, Leo Coutinho, Rayane Zaguini, Rafa Domi e Rohan Baruck

Iluminação: Rafa Domi

Fotos: Stephany Lopez

Pré-produção: Amanda Tavares e Luã Rodrigues

Produção Executiva: Gabriela Estolano, Leandro Fazolla e Stephany Lopez

Assistente de Produção: Bruno Reis

Direção de Produção: Instituto Cultural Cerne e Rohan Baruck | RBaruck

Coordenação Geral: Vinicius Baião e Leandro Fazolla