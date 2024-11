Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 14/11/2024 16:55

Duque de Caxias - Um sucesso nos cinemas, “Divertidamente” agora virou peça teatral e se apresenta no palco do Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias. O espetáculo traz para o público a famosa história da menina Riley, que entra na fase da pré-adolescência, trazendo novas emoções e provocando uma transformação na sala de Controle Mental da jovem.

A programação de novembro também tem a 18ª edição do Festival de Teatro de Duque de Caxias, oferecendo ao público 10 peças gratuitas. Entre elas, o espetáculo de dança “A Lenda de Inaê” e as comédias “Yuri Marçal em Me Perdi No Que Eu Tava Falando”, na qual o ator e comediante aborda os diversos assuntos com uma comédia ácida e irreverente, e “Fernando Pedrosa Xaveca a Plateia e Bebe Vinho”, um show solo de humor do paulista Fernando Pedrosa, que integrou o elenco do programa Comedy Central.

Veja a programação de novembro:

- 18ª Festival de Teatro de Duque de Caxias

Dias: 7 a 14 de novembro

Entrada Gratuita (por ordem de chegada);

- A Lenda de Inaê – Espetáculo de Dança

Data: 16 de novembro (sábado)

Horário: 16h

Ingressos: a partir de R$30,00;

- Divertidamente

Data: 17 de novembro (domingo)

Horário: 16h

Ingressos: a partir de R$25,00;

- Espetáculo Nosso Sonho

Data: 20 de novembro (quarta-feira)

Horário: 19h

Ingressos: esgotados;

- Fernando Pedrosa Xaveca a Plateia e Bebe Vinho

Data: 23 de novembro (sábado)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$40,00;

- Yuri Marçal em Me Perdi No Que Eu Tava Falando

Data: 24 de novembro (domingo)

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$40,00;

- Projeto Luar

Data: 29 de novembro (sexta-feira)

Horário: 17h

Ingressos: mais informações com o Teatro Raul Cortez (@teatromraulcortez);

- Projeto Luar

Data: 30 de novembro (sábado)

Horário: 17h

Ingressos: mais informações com o Teatro Raul Cortez (@teatromraulcortez);

Os ingressos estão disponíveis para compra pelo link: https://linktr.ee/Teatroraulcortez.

O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N°, Centro, Duque de Caxias – RJ.

A programação está sujeita a alteração.