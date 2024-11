Duque de Caxias recebe protocolo da Defesa Civil Estadual - Divulgação

Duque de Caxias recebe protocolo da Defesa Civil EstadualDivulgação

Publicado 14/11/2024 16:53

Duque de Caxias - O secretário Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias, Valber Januário, e o Superintendente de Defesa Civil, André Xavier, participaram, no Centro Integrado de Comando e Controle – PMERJ, no centro do Rio, do encontro para entrega do Protocolo do Sistema de Emergência Remoto de Alerta e Alarme Sonoro. A reunião contou com a presença de gestores de Defesa Civil dos municípios do Estado do RJ, entre eles os coronéis BM Albino e Ederson, do órgão estadual.

O protocolo elaborado pela Defesa Civil Estadual visa proteger comunidades localizadas em áreas vulneráveis a deslizamentos de terra, nos períodos de chuvas fortes. Os alarmes e sirenes são essenciais para alertar a população em emergências, permitindo evacuações rápidas e seguras dos moradores residentes em áreas de risco. O município conta com 18 sirenes instaladas nos quatro distritos