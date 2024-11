Caxias ganha Centro de Medicina Tradicional Chinesa e Terapias Intensivas - Divulgação

Publicado 14/11/2024 17:15

Duque de Caxias - Em Duque de Caxias, as Práticas Integrativas e Complementares - PICS são uma realidade desde o ano de 2018, com a implantação do Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares. Com o objetivo de expandir o acesso da população a este serviço, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou na quarta-feira (13/11), o Centro de Referência de Medicina Tradicional Chinesa e Práticas Integrativas Complementares (PICS), instalado na UBS Nair Borges Fernandes, no bairro Figueira.

Na oportunidade, o prefeito Wilson Reis e a secretária de Saúde, dra. Célia Serrano, firmaram convênio com representantes da UFRJ para implantação do projeto Farmácia Viva, voltado para o processamento de plantas medicinais e fitoterápicos.



O projeto de criação do Centro de Referência de Medicina Tradicional Chinesa e Práticas Integrativas Complementares contou com o reforço da parceria firmada com representantes da Universidade de Gansu de Medicina Chinesa, proporcionando intercâmbios nas áreas de pesquisa, desenvolvimento farmacêutico, médico e na educação internacional da medicina tradicional chinesa. A parceria também proporcionou a viagem de alguns profissionais de saúde da rede municipal à China, para compartilhar conhecimentos e vivenciar, na prática, a aplicação dos métodos da medicina chinesa.



As Práticas Integrativas Complementares promovem uma nova cultura de cuidado, fortalecendo o vínculo terapeuta-paciente, o empoderamento do indivíduo e seu protagonismo no processo de cura. As PICS não concorrem com os tratamentos convencionais, pelo contrário, complementam e possibilitam um olhar integrativo na saúde. Inicialmente, o Centro de Referência vai oferecer os serviços de Acupuntura, Auriculoterapia, Terapia Floral, Cromoterapia e Reiki, garantindo o acesso aos usuários e aos servidores da rede pública de Duque de Caxias, que buscam as PICS como recurso terapêutico.



“O centro de referência é mais um resultado positivo do bom relacionamento que o município vem estabelecendo com a China, firmando parcerias e intercâmbios importantes, em várias áreas de conhecimento. Na área da saúde, a medicina tradicional chinesa vem somar aos serviços de saúde já oferecidos à população”, declarou o prefeito Wilson Reis.



Para acessar o serviço, o usuário deverá ter o encaminhamento médico e fazer o agendamento de forma presencial no Centro de Referência, de segunda a sexta, das 8h às 17h.



