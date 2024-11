Prefeito de Caxias recebe atletas de taekwondo que se destacaram - Divulgação

Publicado 14/11/2024 17:10

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, recebeu, em seu gabinete, nesta quinta-feira (14), a equipe duque-caxiense Engeltean, alunos da Fundec e a mestra de Taekwondo Leidiana, que representam o município em competições nacionais e internacionais. Em todas as competições os atletas mostraram resultados expressivos, trazendo, além de muito orgulho para Duque de Caxias, inúmeras medalhas.

O super campeonato brasileiro de Taekwondo, realizado em Salvador, teve 7 medalhistas caxienses. Os outros campeonatos também tiveram excelentes resultados para os atletas do município: no campeonato escolar, o Jeerj, foram 10 medalhistas; na Copa sudeste de Taekwondo, 7 medalhistas; copa do Brasil com 11 medalhistas; Campeonato Brasileiro de faixas coloridas com 8 medalhistas, e o campeonato estadual com 28 medalhistas.



“Esses jovens nos mostram o quanto a dedicação e o esforço trazem resultados. Mais uma vez, os recebo com o coração cheio de alegria. Nosso futuro está aqui, por isso vamos seguir investindo no melhor para nossos jovens duque-caxienses”, falou o prefeito.



A equipe de atletas Engel estava composta por Ana Karolayne dos Santos, Gustavo da Silva Pereira, Riane Ferreira Bomfim, Manuela Portella Lima, Júlia do Nascimento Ferreira, Kaio dos Santos Alves, Arthur Almeida, Lucas Alves Villa, Hadassa da Silva Garcia, Rafael Laurindo de Mesquita, Larissa Passos da Silva, Miqueias Cruz da Silva e os metres Leidiana do Nascimento e Engelbert Cardozo Ferreira.



A Engel Team é um projeto esportivo de alto rendimento, que promove, através do esporte, grandes atletas campeões no cenário esportivo e educacional, formando atletas em universidades e dando oportunidades aos jovens da nossa cidade. Todos os atletas da Engel Team contam com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias.