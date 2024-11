Evandro Malandro e Mestre Fafá, da Grande Rio - Divulgação

Publicado 14/11/2024 17:18

Duque de Caxias - A Grande Rio vai invadir o Baródromo em um evento imperdível neste domingo, dia 17. Em pleno feriadão, a Tricolor de Caxias promete agitar o público com uma tarde repleta de samba, axé e encantarias no evento “Gira da Grande Rio”. A celebração vai mesclar a energia dos antigos carnavais da escola com sambas atuais, além de contar com a presença de convidados especiais. O evento é gratuito e começa a partir das 15h.

Evandro Malandro, intérprete oficial da escola e anfitrião da “Gira da Grande Rio”, está entusiasmado com a oportunidade de apresentar o samba de 2025 para um público ainda mais amplo, além da comunidade de Caxias.

"Estamos preparando uma apresentação para um projeto muito importante: o desfile da Grande Rio no Carnaval de 2025. Queremos que o samba ressoe de forma forte e unificada, desde os ensaios até o grande momento na Avenida. Por isso, estamos promovendo eventos e encontros para que não só a comunidade, mas todos os apaixonados pelo carnaval do Rio conheçam o nosso hino oficial. O objetivo é garantir que todos se sintam parte dessa energia, e que no dia do desfile, na Avenida, todos cantem juntos em uma só voz", declara Evandro.

O evento contará ainda com a já tradicional apresentação da Roda de Samba do Baródromo.

Serviço:

Gira da Grande Rio

Data: Domingo, 17 de novembro

Horário: A partir das 15h

Local: Baródromo (Rua Dona Zulmira, 41 - Maracanã)

Entrada gratuita