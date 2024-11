Câmara sedia o 10º Encontro de Diabéticos de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 14/11/2024 17:22

Duque de Caxias - O auditório da Câmara Municipal recebeu o 10º Encontro de Diabetes de Duque de Caxias. O evento reforça a importância da prevenção, conscientização e diagnóstico precoce da doença.



O encontro, organizado pelo Conselho Municipal de Saúde (COMSADC) em parceria com o Hospital Municipal Duque, marca o Dia Mundial da Diabetes, comemorado em 14 de novembro, reunindo profissionais, associações, pacientes e pessoas dedicadas à doença.

“O encontro é uma oportunidade de reunirmos pacientes, familiares, amigos, profissionais de saúde e apoiadores para compartilharmos conhecimentos, principalmente sobre a diabetes tipo 1, que requer cuidados diferenciados, como o uso diário de insulina. É necessário conscientizar e informar a sociedade sobre essa patologia, que atinge hoje 10% da população brasileira”, destacou o Enfermeiro Antônio Pereira dos Santos, vice-presidente do COMSADC e organizador do encontro.



A programação contou com palestras educativas, com a participação de especialistas nas áreas de enfermagem, assistência social e psicologia, entre outros. O público infantil também teve seu momento especial, com brincadeiras e diversão, promovido pela Rádio Mais Foco (Comunidade Católica Amigos da Cruz).



Durante todo o mês de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias programou diversas ações nas unidades de saúde, nos quatro distritos, voltadas para o rastreamento, prevenção e conscientização da doença. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são peças-chave para viver bem com a diabetes. Esses cuidados ajudam a evitar malefícios a longo prazo, incluindo internações e óbitos pelo agravamento da doença.

Dias e locais das ações pelo Dia Mundial da Diabetes no município:

* UPH Imbariê: 18/11, às 13h

Rua Santa Catarina, s/n° – Imbariê;

* UPH Xerém: 18/11, às 10h30

Av. Nóbrega Ribeiro, s/n° – Xerém;

* UBS José de Freitas: 21/11, às 9h

Rua Joaquim Tenório, s/n° - Vila Operária;

* UPH Pilar: 29/11, às 13h

