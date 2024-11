Fundec inaugura novas unidades em Duque de Caxias - Divulgação

Fundec inaugura novas unidades em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 20/11/2024 19:24

Duque de Caxias - A Fundec, em parceria com a Academia Cisco, abriu o período de matrículas da segunda rodada do ano para os cursos on-line. A matrícula deve ser feita através do site www.fundec.rj.gov.br/edital.php até o dia 02 de dezembro.

Os interessados podem escolher até dois cursos entre os seis oferecidos: Alfabetização Digital, Fundamentos em Segurança Cibernética, Introdução à Segurança Cibernética, Introdução à Internet de Todas as Coisas, Fundamentos em Linux NDG e Conceitos Essenciais de Programação em Python.

Para a realização dos cursos na Academia Fundec-Cisco, os candidatos precisam ser alfabetizados, ter idade mínima de 13 anos, acesso a um computador com conexão à Internet e navegador para acesso ao curso na plataforma de aprendizagem on-line NetAcad, além de possuir conta de e-mail para cadastro na plataforma.

Quem quiser mais informações, deve acessar o site (www.fundec.rj.gov.br) ou fazer contato pelo whatsapp, no número (21) 96984-9394.