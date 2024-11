Mosquito é transmissor do vírus da dengue - Pixabay

Publicado 20/11/2024 19:32

Duque de Caxias - Para marcar o Dia Nacional de Combate à Dengue, comemorado em 23 de novembro, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo a Semana de Conscientização Contra a Dengue e de Incentivo à Vacinação. A programação da semana inclui a campanha de vacinação contra a doença, exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. No sábado (23), a Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ) promove mutirões de combate ao mosquito Aedes aegypti, nos quatro distritos.



A imunização contra a dengue acontece com a aplicação de duas doses:

* Primeira Dose – A vacina está disponível no município para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos;

* Segunda Dose – Todas as pessoas vacinadas com a primeira dose devem retornar à unidade de saúde para receber a segunda dose, com intervalo de três meses (90 dias) entre elas (conforme a data marcada no cartão de vacina).



A vacina contra a dengue é segura e aprovada pela Anvisa, e protege contra os quatro sorotipos da dengue. Crianças infectadas pelo vírus da dengue há menos de seis meses deverão aguardar para receber a vacina.



A SMSDC alerta que o controle da dengue é um esforço coletivo. Com 10 minutos por semana, é possível eliminar os criadouros e evitar água parada. E isso deve ser feito durante todo o ano, mesmo fora do período de maior número de casos.



Confira os locais de vacinação contra a dengue no município:



* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Rua General Gurjão, s/n. – Centro)

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h/ Sábado, das 8h às 16h;

* UPH Xerém – UPH Saracuruna – UPH Pilar – UPH Imbariê – UPH Equitativa – UPH Campos Elíseos

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h/ Sábado, das 8h às 12h;

* Unidades Básicas de Saúde (UBS)

* Unidades de Estratégia de Saúde da Família (USF).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Confira a lista completa com os endereços das UBS e USF acessando o link: https://saude.duquedecaxias.rj.gov.br/unidades-de-saude.php