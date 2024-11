Duque de Caxias participa da 19ª reunião da cúpula do G20 - Divulgação

Duque de Caxias participa da 19ª reunião da cúpula do G20Divulgação

Publicado 21/11/2024 15:58

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, participou da Cúpula do G20, evento no qual chefes de Estado e de Governo das maiores economias do mundo se reuniram na cidade do Rio de Janeiro a fim de traçar metas para o enfrentamento dos atuais desafios globais.

Representando a SMASDH, a subsecretária de Assistência Social, Márcia Figueira, e a chefe de gabinete, Luciana Castro, marcaram presença nos dias 14 e 15 de novembro, na Praça Mauá, nos painéis relacionados às políticas de assistência social, que abordaram temas como a erradicação da fome.

Outro tema debatido foi a prevenção, o planejamento e a sustentabilidade ambiental, com foco na busca por soluções concretas e inovadoras para os desafios ambientais e climáticos globais. Também foi realizado um painel sobre as C40 Cities, uma rede de cidades que estão sendo preparadas para enfrentar eventos climáticos. No Brasil, o programa é conhecido como Cidades Verdes Resilientes, que visa aumentar a resiliência das cidades brasileiras diante dos impactos da mudança climática.