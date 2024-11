Assistência Social promove formação continuada para novos conselheiros - Divulgação

Assistência Social promove formação continuada para novos conselheirosDivulgação

Publicado 21/11/2024 15:43

Duque de Caxias - O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) promoveu, no auditório da Universidade Estácio de Sá, uma formação continuada destinada aos conselheiros eleitos em setembro de 2024. A iniciativa teve como objetivo promover a socialização dos principais temas relacionados à política de assistência social. Ao todo, são 32 conselheiros, entre sociedade civil e governamental. Durante o encontro, foi abordado o contexto histórico da política de assistência social, as principais normativas do CMAS, o papel do conselheiro e a estrutura do Conselho.

Além disso, os participantes tiveram a oportunidade de alinhar os conteúdos apresentados por meio de uma roda de conversa.



O evento contou com a presença do secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes; da subsecretária de Assistência Social, Marcia Figueira, e da subsecretária de Direitos Humanos, Andréa Santos.