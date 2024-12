Vereadores, prefeito e vice-prefeita eleitos são diplomados em Caxias - Art Vídeo - Victor Hugo / Ralph Barbosa da Silva / Rafael Barreto

Publicado 17/12/2024 20:21

A diplomação dos eleitos para a Legislatura 2025/2028, em Duque de Caxias, aconteceu nesta terça-feira, 17 de dezembro, no Teatro Municipal Raul Cortez. Os 29 vereadores, assim como os suplentes até a 3ª ordem, o prefeito Netinho Reis (MDB) e a vice-prefeita Aline do Aureo, receberam os diplomas das mãos do Juíza Eleitoral Juliana Kalichsztein.



Além da Juíza, que presidiu a solenidade, o prefeito Wilson Reis, o procurador-geral do município Fabrício Gaspar e a advogada, vice-presidente da OAB, Débora Duarte também compuseram a mesa.

Vereadores, prefeito e vice-prefeita eleitos são diplomados em Caxias



Da plateia, familiares, amigos, integrantes de grupos políticos e demais convidados acompanharam a solenidade. A diplomação marca a chancela dos eleitos no Legislativo e Executivo municipal que irão atuar a favor da população duquecaxiense a partir de 01 de janeiro de 2025.



Responsável pela condução da solenidade, a juíza Juliana Kalichsztein ratificou que a diplomação retrata a vontade democrática das urnas:

“Os candidatos eleitos foram consagrados pelo voto popular, portanto, hoje, a vitória deles é a vitória da democracia e eu desejo que eles conduzam o nosso município com transparência, respeito e com a preocupação sempre no bem-estar do cidadão”.



Cada parlamentar foi chamado ao palco para receber o certificado, Serginho (MDB) foi o vereador mais votado no município nas eleições deste ano e reafirmou que o seu próximo mandato seguirá a linha do compromisso com o povo:

“Os eleitores duquecaxienses enxergaram... deram a este ‘baixinho’ a oportunidade de mais um mandato. Aqui na diplomação, não é só o coração do Serginho que bate forte, mas 24.734 corações batem forte com a gente. A partir do ano que vem o nosso compromisso segue através de uma nova missão, um novo mandato e muito trabalho pela frente”.

Vereadores, prefeito e vice-prefeita eleitos são diplomados em Caxias



Claudio Thomaz (PRD) também estendeu os seus agradecimentos aos eleitores, enfatizando que espera muita seriedade no trabalho de todos os diplomados.

“Sou muito grato a população duquecaxiense pelos votos que me deram nas urnas. Este resultado é o reconhecimento do trabalho de 12 anos que nós fazemos em Duque de Caxias e para mim será um prazer representar todos em mais uma Legislatura. Que todos os diplomados aqui façam jus as suas promessas de campanha, nós vamos aguardar por isso.”



A diplomação dos integrantes do Executivo também foi marcada por muitos aplausos e expectativas. Netinho Reis, prefeito eleito, aproveitou a ocasião para destacar a importância da união entre os poderes em prol do município:

“Em Duque de Caxias, ninguém faz nada sozinho. O sucesso que se dá na cidade, que vem crescendo nesses últimos oito anos, vem da união de toda classe política e eu tenho certeza que a gente vai aprimorar esta grande união que temos para gerar ainda mais resultados positivos à nossa cidade”.



A mesma expectativa de união e agradecimento também foi mencionada pela vice-prefeita eleita, Aline do Aureo. Segundo ela, a vitória nas urnas e a chancela, através da diplomação, confirmam a aprovação dos eleitores de um projeto que pretende contemplar todos os moradores da cidade de Duque de Caxias.



Representantes das demais esferas da sociedade também prestigiaram o evento, dentre eles o deputado federal Aureo Ribeiro (SD) e os deputados estaduais Rosenverg Reis (MDB) e Arthur Monteiro (Podemos). A solenidade deu-se por encerrada após as manifestações do vereador Serginho (representando o Legislativo diplomado) e o prefeito Netinho (representando o Executivo diplomado).