Publicado 17/12/2024 20:12

Duque de Caxias - Para comemorar os 81 anos de fundação, o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, vai promover uma grande festa nos próximos dias 20, 21 e 22 de dezembro. A programação contará com shows e atrações gratuitas e acontecerá na Nova Arena da Baixada, na Rodovia Washington Luiz, ao lado do campus Duque de Caxias da UFRJ, na altura de Santa Cruz da Serra. Para a realização do festival, a prefeitura conta com o apoio e parceria do governo do estado e da FUNARJ (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro), que destinam o recurso e o investimento necessários. O público poderá se divertir ao som de muita música popular brasileira.

No dia 20 (sexta-feira), primeiro dia de festival, a atração principal será a cantora Ludmilla, com show de abertura de Yara Vellasco. Ludmilla sempre fala com muito carinho da cidade onde foi criada e, por isso, a expectativa com o seu show é muito alta. Já no sábado, dia 21, é esperado o público gospel para o show da cantora Isadora Pompeo. E no domingo, dia 22, terceiro e último dia de festa, as atrações serão o cantor Xande de Pilares, com grandes sucessos do samba, e a dupla Marcos & Belutti, com o melhor do sertanejo.

Nos próximos dias, a prefeitura irá divulgar mais detalhes da festa, nas suas redes sociais e canais oficiais de comunicação, com o objetivo de informar o público que estará presente no evento. Entre as recomendações importantes, fica proibido a de entrada no festival com armas e material perfurante, garrafas e recipientes de vidro, isopores e bolsas térmicas. Será permitida a entrada de água em garrafa de plástico transparente, biscoitos e barras de cereal em pacotes fechados. A Arena contará com uma praça de alimentação e barracas para consumo e venda de comidas e bebidas.

É recomendado ao público que mantenha a hidratação, leve documento de identificação com foto, use roupas e sapatos confortáveis e dê preferência a bolsas pequenas, do tipo pochete, para guardar dinheiro e documentos. Menores de idade somente poderão permanecer no local acompanhados dos pais ou responsáveis legais e deverão ser identificados logo na entrada do espaço. O evento será gratuito e aberto ao público, porém, por questão de segurança, poderá ocorrer o fechamento dos portões em caso de superlotação.

Serviço: Festival Caxias 81 anos

Local: Nova Arena da Baixada (Ginásio Poliesportivo – Rodovia Washington Luiz, ao lado do campus Duque de Caxias da UFRJ, na altura de Santa Cruz da Serra)

* 20/12/2024 (6a feira) - a partir das 20h - Shows de Ludmilla e Yara Vellasco

* 21/12/2024 (sábado) - a partir das 20h - Show de Isadora Pompeo

* 22/12/2024 (domingo) - a partir das 18h - Shows de Xande de Pilares e Marcos & Belutti.