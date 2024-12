Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 11/12/2024 17:41

Duque de Caxias - No Caxias Shopping, empreendimento localizado na Baixada Fluminense, entre os dias 13 e 23 de dezembro, o shopping fecha uma hora mais tarde e todas as operações funcionam de 10h às 23h. No dia 24, véspera de Natal, o empreendimento funciona de 10 às 18h.



Entre os dias 26 e 30 de dezembro, o shopping funciona em horário normal. De segunda a sábado, lojas e quiosques abrem das 10h às 22h e lazer e alimentação, das 10h às 23h. No domingo (29), lojas e quiosques funcionam das 13h às 21h e operações de alimentação e lazer, das 12h às 22h.



No dia 31de dezembro, todas as operações do shopping funcionam das 10h às 16h. Nos dias das comemorações, 25 de dezembro e 1º de janeiro, lojas e quiosques estarão fechados, as operações de alimentação e lazer funcionaram de 12h às 22h.



O Caxias Shopping está localizado na Rodovia Washington Luiz, 2895, Duque de Caxias.