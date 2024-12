Programa Autonomia e Renda Petrobras oferece vagas em cursos gratuitos em Caxias - Paula Johas/Divulgação

Programa Autonomia e Renda Petrobras oferece vagas em cursos gratuitos em CaxiasPaula Johas/Divulgação

Publicado 10/12/2024 20:00

Duque de Caxias - O Programa Autonomia e Renda Petrobras, realizado em parceria com a Firjan SENAI SESI, lançou edital de vagas gratuitas com objetivo de qualificar profissionalmente e ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Em 2025, no Rio de Janeiro, serão oferecidas 580 vagas gratuitas, distribuídas em diversas unidades da Firjan SENAI SESI, como em Caxias. As inscrições podem ser realizadas até 23/12.



Os participantes poderão se candidatar a cursos de qualificação profissional, com durações que variam entre quatro e oito meses, e a cursos técnicos, com duração que pode chegar a 18 meses. Entre os cursos de qualificação, estão: Almoxarife de obras, Auxiliar de Manutenção Predial, Caldeireiro, Desenhista Mecânico, Inspetor de Soldagem N1, Instalador de Isolantes Térmicos, Montador de Andaime, Formas e Escoramento, Operador de Máquinas e Usinagem, Pedreiro Refratarista, Sinaleiro Amarrador e Mecânico de Máquinas Industriais. Já a formação técnica oferecida será: Automação Industrial, Mecânica, Edificações, Planejamento e Controle de Produção, Segurança do Trabalho e Eletrotécnica.



Para a unidade Firjan SENAI SESI Caxias serão disponibilizadas 220 vagas para o curso de Auxiliar de Manutenção Predial (40), Caldeireiro (60), Automação Industrial (30), Mecânica (30), Planejamento e Controle da Produção (30) e Eletrotécnico (30). As inscrições podem ser feitas até dia 23/12, de forma on-line, pelo link www.autonomiaerenda.com.br, ou diretamente na unidade de interesse. Em Duque de Caxias, o atendimento presencial é realizado na Rua Arthur Neiva, 100.



Além da formação profissional, o Programa Autonomia e Renda Petrobras conta com uma carga horária de 60 horas/aula de oficinas de Desenvolvimento Humano (DH), uma metodologia da Firjan SESI, que tem como finalidade fortalecer as competências sociais nos participantes, elevando seu potencial de empregabilidade.



Os pré-requisitos para o ingresso no programa são: ter mais de 18 anos, possuir a escolaridade mínima exigida por cada curso, ser morador das áreas de abrangência da Petrobras e estar em situação de vulnerabilidade social, conforme determinado pelo edital. A seleção dos candidatos e candidatas será realizada por meio de sorteio eletrônico.



Além da gratuidade nos cursos de formação profissional e das oficinas de DH, o Programa prevê a concessão de bolsas-auxílio de R$ 660 mensais aos participantes. E as mulheres com filhos de até 11 anos de idade completos receberão bolsa com valor diferenciado de R$ 858 mensais.



“Essas bolsas de estudo são parte importante do programa para que a pessoa não desista do curso no meio do caminho. Outro destaque é o fornecimento diferenciado de bolsa-auxílio para mulheres com filhos pequenos. O intuito é contribuir para que elas possam contar com um apoio para as crianças enquanto estão estudando, já que em nossa sociedade ainda é comum a mulher ter essa dupla jornada. Para garantir a bolsa durante todo o período do curso é necessário cumprir o mínimo de 75% de frequência mensal”, comenta Marcela Souza Levigard, gerente de Projetos Sociais da Petrobras.



Vale destacar que o público prioritário do programa são pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Além das mulheres, pessoas transgêneros, transexuais e travestis, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, refugiados e pessoas com deficiência.



“O Programa, como seu próprio nome sugere, tem como foco a inclusão social e o olhar para esses grupos minorizados. Junto à Petrobras, queremos proporcionar melhores condições de empregabilidade, de qualidade de vida e, consequentemente, autonomia financeira. O nosso objetivo é contribuir com as necessidades do setor de Energia e possibilitar que os participantes do Programa enxerguem oportunidades de trabalho em seus próprios territórios”, ressalta Eliane Damasceno, gerente de Responsabilidade Social da Firjan SESI.



Mais informações: www.autonomiaerenda.com.br



Confira todos os cursos oferecidos:



Auxiliar de Manutenção Predial – Qualificação



Resumo do curso: O curso de Auxiliar de Manutenção Predial prepara o profissional para organizar materiais, acessórios e equipamentos necessários para a manutenção predial, além de realizar manutenções de 1º escalão em ambientes urbanos.



Duração: 200h/aula – 4 meses



Turnos disponíveis: Manhã e tarde



Número de vagas: 40 vagas



Previsão de início: 10/02



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental



Local: Firjan SENAI SESI Caxias







Caldeireiro - Qualificação



Resumo do curso: O curso de Caldeireiro prepara o profissional para montar e reparar peças e equipamentos em estruturas metálicas e tubulações, seguindo rigorosamente os procedimentos técnicos, de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.



Duração: 488h/aula – 7 meses



Turnos disponíveis: Manhã, tarde e noite



Número de vagas: 80 vagas (20 Macaé – 60 Caxias)



Previsão de início: 10/02



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental



Locais: Firjan SENAI SESI Macaé

Firjan SENAI SESI Caxias





Automação Industrial – Técnico



Resumo do curso: O curso técnico em Automação Industrial capacita o profissional para integrar sistemas e tecnologias, desenvolvendo soluções voltadas ao acionamento de dispositivos, medição e controle de variáveis em processos industriais.



Duração: 1200h/aula – em torno de 18 meses



Turnos disponíveis: Manhã, tarde e noite



Número de vagas: 60 vagas (30 Caxias – 30 Benfica)



Previsão de início: 10/02



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: Estar cursando o 2º ano do Ensino Médio



Locais: Firjan SENAI SESI Caxias

Instituto SENAI de Tecnologia Automação e Simulação – Firjan SENAI Benfica







Mecânica – Técnico



Resumo do curso: O curso técnico em Mecânica capacita o profissional para integrar sistemas e tecnologias, desenvolvendo soluções voltadas ao acionamento de dispositivos, medição e controle de variáveis em processos industriais, utilizando normas e padrões técnicos com foco na qualidade, segurança, saúde e sustentabilidade.



Duração: 1200h/aula – em torno de 18 meses



Turnos disponíveis: Tarde



Número de vagas: 60 vagas (30 Caxias – 30 Benfica)



Previsão de início: 10/02



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: Estar cursando o 2º ano do Ensino Médio



Locais: Firjan SENAI SESI Caxias

Instituto SENAI de Tecnologia Automação e Simulação – Firjan SENAI Benfica













Planejamento e Controle da Produção – Técnico



Resumo do curso: O curso de Técnico em Planejamento e Controle da Produção capacita profissionais para atuar na organização e otimização de processos produtivos, executando atividades de planejamento, programação, controle e implementação de melhorias. Com base nas legislações e normas de qualidade, saúde e segurança, meio ambiente e proteção de dados, o curso forma profissionais preparados para contribuir com a eficiência, segurança e sustentabilidade dos sistemas de produção.



Duração: 800h/aula – 11 meses



Turno disponível: Noite



Número de vagas: 30 vagas



Previsão de início: 10/02



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: Estar cursando o 2º ano do Ensino Médio



Local: Firjan SENAI SESI Caxias







Eletrotécnica – Técnico



Resumo do curso: O curso Técnico em Eletrotécnica capacita o profissional para projetar, instalar, manter e operar sistemas elétricos em edificações residenciais, industriais e de potência. Alinhado às normas técnicas e aos limites legais aplicáveis, o curso destaca a importância da qualidade, da segurança e saúde ocupacional e da preservação ambiental, capacitando os estudantes para atuar com responsabilidade e eficiência no setor elétrico.



Duração: 1200h/aula – em torno de 18 meses



Turnos disponíveis: Manhã, tarde e noite



Número de vagas: 30 vagas



Previsão de início: 10/02



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: estar cursando o 2º ano do Ensino Médio



Local: Firjan SENAI SESI Caxias