Fundec realiza formatura do Operador de Processos Industriais PetroquímicosDivulgação

Publicado 09/12/2024 18:06

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec, realizou nesta segunda-feira (9), na Sede da OABDC, a formatura da primeira turma do curso de Operador de Processos Industriais Petroquímicos. O curso é resultado de uma parceria com a Assecampe e a Nitriflex, firmada no ano de 2024.



Na solenidade, estiveram presentes o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Miguel; a presidente da Fundec, Roseli Duarte; a diretora de Educação da instituição, Denise Massad, o diretor da empresa Nitriflex e presidente da Assecampe, Alexandre Fagundes, além de diretores e coordenadores da Fundec.



A formanda Stephany Viveiros Peresa, de 23 anos, falou sobre a oportunidade do curso na sua estrada acadêmica.

“Surgiu a oportunidade de fazer esse curso profissionalizante, que é importante no desenvolvimento industrial e de ter a oportunidade de me aprimorar. Estamos saindo daqui prontos e animados para o mercado de trabalho”, falou a aluna.



No curso, os alunos desenvolveram competências relativas à operação, monitoramento e controle de máquinas, equipamentos e plantas de processos industriais, sob orientação e supervisão de um técnico da área química, movimentando e manipulando produtos químicos diversos, realizando controle analítico e operacional de variáveis de processo que servirão de apoio às atividades de manutenção, seguindo normas e procedimentos técnicos, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho.



Para saber mais sobre os cursos oferecidos pela Fundec, acesse o site www.fundec.rj.gov.br.