Natal no Caxias Shopping tem pista de patinação no gelo, trono pet e mais - Divulgação

Publicado 05/12/2024 19:10

Duque de Caxias - O espírito natalino já tomou conta do Caxias Shopping. Este ano, a decoração tem como tema o encantador “Festival na Neve”, trazendo uma atmosfera mágica de inverno para a Baixada Fluminense. A grande novidade é o retorno da tão aguardada pista de patinação no gelo, que não era vista no shopping há mais de uma década, prometendo diversão para todas as idades.

A atração funciona de segunda a sexta, das 13h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Com ingressos a partir de R$ 45 (30 minutos) e R$ 55 (45 minutos), a pista é indicada para crianças a partir de cinco anos. Além disso, pessoas com deficiência (PcD) têm 50% de desconto, e aniversariantes patinam gratuitamente ao levar 10 convidados para celebrar no local.

A magia do Natal fica ainda mais completa com a tradicional foto com o Papai Noel, que este ano conta com um detalhe especial: um trono pet ao lado do Bom Velhinho. Agora, os tutores podem incluir seus amigos de quatro patas nos registros natalinos, criando memórias divertidas e inesquecíveis.

Os serviços fotográficos oferecem diversas opções: foto 10x15: R$ 25; foto 15x20: R$ 40; duas fotos 15x20: R$ 50.

Os visitantes também podem personalizar as lembranças com produtos como canecas de porcelana, calendários 2025, camisetas, azulejos e enfeites de Natal.

As atrações não param por aí. Logo na entrada principal, os visitantes são recebidos por uma imponente árvore de Natal de 8 metros, decorada com luzes de LED e enfeites em branco e prata. O espaço também conta com um portal instagramável, adornado com flocos de neve iluminados, além de um túnel de luzes com arcos de 3 metros de altura.

A fachada do shopping é outro espetáculo à parte, repleta de luzes e efeitos especiais que garantem o clima natalino em cada canto do Caxias Shopping.

Serviço – Natal no Caxias Shopping

Pista de Patinação no Gelo

Horário: Segunda a sexta: 13h às 22h

Sábado: 10h às 22h

Domingo: 12h às 21h

Preço: R$ 45 (30 minutos) e R$ 55 (45 minutos)

Descontos:

PcD: 50% de desconto

Aniversariantes: entrada gratuita com 10 convidados