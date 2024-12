Sessão plenárias mudam de horário na Câmara de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Sessão plenárias mudam de horário na Câmara de Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 04/12/2024 22:04

Duque de Caxias - A 20ª Legislatura da Câmara de Duque de Caxias que tomará posse no dia 1º de janeiro de 2025 terá suas sessões plenárias em um novo horário. O Projeto de Resolução nº139/2024, da Mesa Diretora, aprovado por unanimidade, em dois turnos de discussão e votação, na sessão de 03/12, altera tais sessões para às 17h. Atualmente, elas acontecem às 9h, às terças e quintas-feiras. Os dias da semana não mudaram. A primeira sessão plenária com o novo horário será no dia 04/02/25.

Em discussão única, também foram aprovadas por unanimidade, as mensagens do Executivo com vetos total e parcial aos seguintes projetos, respectivamente: PL nº 302/2024, da vereadora Delza de Oliveira (MDB), que dispõe sobre o prazo de validade do Laudo Médico para o diagnóstico de Síndrome de Down no âmbito do município; e o PL nº 271/2024, do vereador Dr. Maurício (PRD), que delimita o perímetro escolar e cria o Perímetro da Escola.

Ainda na sessão de 03/12

A pedido do presidente em exercício, Claudio Thomaz (PRD), o vereador Anderson Lopes (MDB), secretariando os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura de requerimentos concedendo moções e das indicações da vereadora Drª Fernanda Costa (MDB).

Na primeira, ela solicita serviços de drenagem e pavimentação ao longo das ruas Mário Melgaço e Letícia Oliveira, no bairro Santa Lúcia, Terceiro Distrito e, na segunda, aponta a necessidade de o município disponibilizar ônibus do Programa Tarifa Zero para o bairro Dois Irmãos, Primeiro Distrito.