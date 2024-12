De Caxias, ator Junior Melo assume direção de espetáculo em Copacabana - Renato Mangolim/Divulgação

De Caxias, ator Junior Melo assume direção de espetáculo em CopacabanaRenato Mangolim/Divulgação

Publicado 03/12/2024 20:59

Duque de Caxias - “Pra mim, que venho da Baixada Fluminense, atuando desde os semáforos, praças, trens e palcos daquele chão, poder levar minha arte para o outro lado do oceano é algo ambicionado, mas que eu acreditava ser inacessível”, diz Junior Melo, ator, palhaço, produtor cultural e agora diretor do Espetáculo “O Grande Acordo Internacional do Tio Patinhas”, ao lado de Wellington Fagner, que está em cartaz no Sesc Copacabana, de quinta a domingo, até 8 de dezembro, sempre às 20h, no Teatro de Arena.



Retornando de uma turnê internacional por Portugal, onde esteve no palco com o espetáculo “Revolução na América do Sul”, que foi aclamado pelo público, o foco de Junior agora está na estreia de “O Grande Acordo Internacional do Tio Patinhas”, uma peça de Augusto Boal inédita no Brasil, sob direção do próprio Junior e Wellington Fagner - também diretor de “Revolução na América do Sul”.



O espetáculo, que mistura palhaçaria, humor grotesco e crítica social, é um dos maiores desafios de Junior.

“Ser convidado pra dirigir uma obra de Augusto Boal, é uma responsabilidade pra lá de prazerosa, principalmente nesse momento da minha carreira enquanto diretor. É uma grande oportunidade de exercitar o que penso da encenação do teatro brasileiro. A parceria de encenação com o experiente diretor e meu amigo Wellington Fagner, tem sido especial. Nós convocamos um elenco maravilhoso, uma equipe talentosíssima e uma produção que tem tido muito cuidado pra fazer tudo ser perfeito”, destaca.



Junior Melo também dirigiu este ano projetos que trazem importantes reflexões sociais, como o espetáculo infanto-juvenil "Super Zezinho e o Terrível Mistério do Espelho", que aborda questões de autoestima e racismo enfrentadas por crianças negras desde cedo.

Junior Melo se tornou um nome promissor nas artes cênicas. Co-fundador da Inepta Cia., ele acumula experiências em diversos gêneros teatrais.

"Trabalhar com teatro no Brasil é um desafio, especialmente quando você vem da periferia, onde as oportunidades são engolidas pela necessidade de sobrevivência. O corre é diário, caro e sem glamour. Felizmente, nos últimos anos, surgiram escolas de teatro, cinema e outras artes que antes eram raras, e eu sou fruto dessas iniciativas. Mas é uma pena que esses projetos ainda não recebam o investimento público que realmente merecem”, ele ressalta.

Entre os outros projetos que já marcaram Junior neste ano, está o sucesso de bilheteria “Amor de Baile”, onde recebeu uma menção honrosa do município do Rio, pela idealização de um projeto que evoca a memória do movimento Black Rio. Além dele, ele também circulou com o espetáculo de dança “Salomão”, “Uma Mala para Dois Palhaços” e “Benjamim, Te Sigo Daqui” pelos Sescs cariocas. Em podcasts, participou do “República das Milícias” e compôs o elenco principal de “Último Recurso”, ambas produções originais Globo Play. Além da participação na série “Encantados”, o que despertou nele uma vontade de também explorar o universo do audiovisual. “Quero poder viver mais o set de filmagem, tenho muito o que absorver artisticamente com essas experiências”, deseja.



Com um ano tão agitado e cheio de conquistas, Junior Melo já está de olho no futuro. Em 2025, ele estreia um novo espetáculo pela sua companhia, Inepta Cia., mas antes disso, ele espera tirar um merecido descanso.