Cartão Recomeçar é uma iniciativa do Governo do Rio - Divulgação

Cartão Recomeçar é uma iniciativa do Governo do RioDivulgação

Publicado 03/12/2024 20:29

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizará a entrega do Cartão Recomeçar para aqueles que não retiraram o benefício entre abril e outubro. A entrega acontecerá até o próximo dia 05 de dezembro, das 9h às 16h, no Restaurante do Povo, localizado na Rua Frei Fidélis,s/nº, centro de Duque de Caxias.

Vale ressaltar que a repescagem é apenas para as pessoas que perderam o dia de retirada. Para retirar o cartão, é necessário levar um documento original com foto, CPF e um comprovante de residência, todos acompanhados de cópia. Caso o nome não esteja nesta listagem aguarde novas informações no site da prefeitura.

Confira se o seu nome está na lista através do link: bit.ly/3COwwkQ.