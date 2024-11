Ações do 'Novembro Azul' em Duque de Caxias - Divulgação

Ações do 'Novembro Azul' em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 29/11/2024 17:47

Duque de Caxias - Mais um ano de sucesso da campanha Novembro Azul no município de Duque de Caxias. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Atenção à Saúde (DAS), promoveu diversas ações com o tema “O homem que se cuida é um homem de atitude” nas unidades de saúde dos quatro distritos. As palestras foram ministradas pelo Dr. Jorge Silvestre, coordenador de Saúde do Idoso e do Homem, alertando os homens para a importância de cuidar da saúde, especialmente da prevenção do câncer de próstata.

Ações do 'Novembro Azul' em Duque de Caxias Divulgação



A campanha do Novembro Azul no município teve início em 04/11, na Fazenda Paraíso, o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país, em Xerém. Também foram realizadas ações nas seguintes unidades de saúde: Hospital Municipal Duque (Policlínica) e nas UPHs Campos Elíseos, Equitativa, Saracuruna, Imbariê, Pilar e Xerém.



De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de próstata é a segunda doença que mais mata homens no Brasil. São aproximadamente 72 mil novos casos todos os anos no país, levando a óbito, em média, 16 mil pessoas a cada ano. Como em todos os tipos de câncer, descobrir a doença no início é fundamental para aumentar a chance de sucesso no tratamento. A maior dificuldade é fazer com que os homens façam os exames necessários, seja por falta de hábito ou por preconceito. A campanha do Novembro Azul no município teve início em 04/11, na Fazenda Paraíso, o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país, em Xerém. Também foram realizadas ações nas seguintes unidades de saúde: Hospital Municipal Duque (Policlínica) e nas UPHs Campos Elíseos, Equitativa, Saracuruna, Imbariê, Pilar e Xerém.De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de próstata é a segunda doença que mais mata homens no Brasil. São aproximadamente 72 mil novos casos todos os anos no país, levando a óbito, em média, 16 mil pessoas a cada ano. Como em todos os tipos de câncer, descobrir a doença no início é fundamental para aumentar a chance de sucesso no tratamento. A maior dificuldade é fazer com que os homens façam os exames necessários, seja por falta de hábito ou por preconceito.

Ações do 'Novembro Azul' em Duque de Caxias Divulgação



“É importante reforçar para a população masculina que a campanha Novembro Azul termina, mas os serviços de saúde não. As unidades de Duque de Caxias estão preparadas para receber todos que têm interesse em fazer avaliação médica. A prevenção e o diagnóstico precoce são as principais formas de combater o câncer de próstata”, destacou dra Célia Guerra, diretora do Departamento de Atenção à Saúde (DAS), da SMSDC. “É importante reforçar para a população masculina que a campanha Novembro Azul termina, mas os serviços de saúde não. As unidades deestão preparadas para receber todos que têm interesse em fazer avaliação médica. A prevenção e o diagnóstico precoce são as principais formas de combater o câncer de próstata”, destacou dra Célia Guerra, diretora do Departamento de Atenção à Saúde (DAS), da SMSDC.