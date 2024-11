Simulado de desocupação mobiliza escola em Xerém - Divulgação

Publicado 29/11/2024 17:32

Duque de Caxias - A Escola Municipal Pastor Ernani Batista de Lima, no bairro Santo Antônio, em Xerém, foi palco de um simulado de desocupação promovido pela Defesa Civil de Duque de Caxias. A iniciativa integrou as atividades do Dia Estadual de Redução de Desastres.

O treinamento contou com a presença do prefeito Wilson Reis, acompanhado pelo representante da Secretaria Municipal de Educação, professor Plínio Silveira, e pela equipe técnica da Defesa Civil. Participaram da ação 163 alunos e 25 funcionários, totalizando 188 pessoas. Durante o simulado, os participantes receberam instruções sobre como proceder para realizar uma evacuação segura em situações de risco.

“Esse tipo de iniciativa é fundamental para garantir que a população saiba como agir em momentos de perigo, especialmente em áreas mais vulneráveis”, declarou o prefeito.

De acordo com o superintendente de Defesa Civil de Duque de Caxias, André Xavier, o objetivo principal da atividade é conscientizar os participantes e preparar uma comunidade escolar para agir de forma eficiente em situações de emergência.

“Hoje, no Dia Estadual de Redução de Desastres, realizamos simulados em cinco escolas municipais e uma estadual. Nosso foco é capacitar os alunos para que estejam preparados para proteger suas vidas e minimizar riscos em situações de perigo”, explicou Xavier.