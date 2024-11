Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola - Divulgação

Biblioteca Municipal Leonel de Moura BrizolaDivulgação

Publicado 26/11/2024 20:38

Duque de Caxias - Fundada em 27 de setembro de 2004, em Duque de Caxias, a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola está completando 20 anos. Para comemorar a data, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promove, nesta sexta-feira (29), das 13h às 16h30, uma série de atividades culturais, incluindo oficinas, apresentações teatral e literária.

As atividades culturais acontecem nos dois andares da Biblioteca. Confira a programação completa:

* 13h – Recepção;

* 13h15 – Abertura do evento com fala da secretária Municipal de Cultura e Turismo, Simone Sangelis, e do coordenador da Biblioteca Keison Mamud;

* 13h30 – Início das Atividades (ocorrem em forma de circuito, simultaneamente).

Primeiro andar:

* Apresentação Teatral – Grupo MultiArte;

* Apresentação Musical – Setor de Projetos Culturais;

* Dinâmica Teatral – Grupo MultiArte;

* Contação de Histórias – Coordenadoria de Leitura Literária (SME).

Auditório:

* Teatro de Fantoches

Segundo andar:

* Oficina de Desenho – Profa. Simone Carla;

* Oficina de Caricaturas – Prof. Cristiano Ludgerio;

* 16h30 – Encerramento.

A Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, juntamente com o Teatro Raul Cortez, integra o Centro Cultural Oscar Niemeyer, localizado na Praça do Pacificador. O equipamento público dispõe de um acervo com mais de 12 mil exemplares e, ao longo de quase duas décadas, vem recebendo exposições, lançamentos de livros, autógrafos com autores nacionais e internacionais, oficinas, cursos, entre outros. Em 2016, a Biblioteca inaugurou a Gibiteca Cartunista Adail José de Paula, em homenagem a esse renomado jornalista e cartunista. O acervo da Gibiteca é de aproximadamente 5 mil exemplares de gibis nacionais e internacionais.

A Biblioteca Municipal funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e está localizada na Av. Governador Leonel de Moura Brizola, s/n. - Praça do Pacificador, Centro - Duque de Caxias – RJ.