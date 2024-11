Alunos de Caxias participam de avaliação para aprimorar aprendizado - Divulgação

Publicado 26/11/2024 20:16

Duque de Caxias - Para reforçar o aprendizado de alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental, com foco no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação, coordenou a avaliação do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd), no período entre agosto e novembro deste ano.



A avaliação foi dividida em dois ciclos nas unidades escolares que atendem alunos do 6º ao 9º Ano de Escolaridade. Ao todo, foram avaliados 2.910 alunos, totalizando uma adesão de 88%. Os testes aplicados foram de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza.



De acordo com a professora Vilma Soares, foi possível identificar onde os esforços deverão ser concentrados.

“A avaliação de acompanhamento da aprendizagem desempenha um papel fundamental na melhoria da educação. Com ela, podemos identificar as habilidades que ainda não foram construídas e personalizar o ensino a partir dos resultados apresentados”, destacou a coordenadora do CEF ll (Coordenadoria do Ensino Fundamental Anos Finais/SME).



É importante ressaltar que o CAEd é um centro de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), chancelado pelo Ministério da Educação (MEC), que visa contribuir para a melhoria da educação das redes públicas de ensino do Brasil.



A plataforma utilizada para a avaliação é de fácil acesso e com recursos eficientes. Os resultados saem no momento em que os professores inserem as respostas dos alunos. A divulgação foi feita de forma coletiva, por meio das assessorias realizadas entre a CEF ll e as escolas. Essas assessorias oferecem orientações pedagógicas e, antes das avaliações do ciclo ll iniciarem, foram realizados encontros com representantes das unidades escolares.