Caxias realiza ação de combate ao mosquito da dengueDivulgação

Publicado 26/11/2024 20:06

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), lembrou o Dia Nacional de Combate à Dengue, com ações na Praça do Pacificador, no centro da cidade, e em outras 11 localidades dos quatro distritos, realizando movimentos preventivos e de combate ao mosquito Aedes Aegypti. Nas Praças do Pacificador, Pilar (Igreja do Pilar), Mantiquira e Imbariê também houve vacinação de cães e gatos.

As ações contaram com a participação de mais de 700 agentes de endemias, que atuaram com carros e motos fumacê (UBV) e na distribuição de telas de caixa d’água, visitação e fiscalização em borracharias, galpões e ferros-velhos, entre outros estabelecimentos. Também foram realizados serviços de saúde, com aferição de pressão arterial, glicose e auriculoterapia (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS), e aplicação da vacina contra a dengue, para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

As ações foram realizadas nas seguintes localidades: Praça da Rio Branco (Gramacho), Praça do Galo (Parque Fluminense), Praça da Bandeira (Vila São Luiz), Igreja do Pilar, Praça da Figueira, Praça da Mantiquira (Xerém), Praça de Imbariê, Praça do Esqueleto (Parque Duque), Praça de Parada Angélica, Praça Onze (Nova Campinas), e na Praça de Saracuruna.

A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses lembra que o atendimento ao público acontece através do Whatsapp do Disque Dengue: (21) 2342-1810 ou presencial, na sede da Superintendência, localizada na Avenida Actura, nº 30 - Campos Elíseos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Por e-mail, o contato eletrônico pode ser feito no endereço disquedenguedc@gmail.com.