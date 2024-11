Defesa Civil de Caxias realiza simulado de sirene em Xerém - Divulgação

Publicado 26/11/2024 20:00

Duque de Caxias - Cerca de 500 técnicos da Defesa Civil do município e do estado, além de voluntários dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs), participaram do simulado de alerta de chuva em cinco localidades de Xerém, no quarto distrito. Durante a ação, com acionamento de sirenes de alerta, os moradores foram orientados a deixar suas casas e procurar um local seguro ou os pontos de apoio, localizados em igrejas, escolas e associações de moradores.

A Defesa Civil instalou sirenes de alerta na Estrada do Garrão, Estrada de Xerém/Rodoviária, Pocilga (bairro de Fátima), Santo Antônio/Barreiros e Rua Piauí. A base de operações foi montada na Praça da Mantiquira e contou com a presença do cel. BM Gileno Alves, da Superintendência Operacional da Defesa Civil Estadual; do secretário Municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário; do superintendente de Defesa Civil Municipal André Xavier; e das Secretarias de Meio Ambiente e proteção Animal e de Saúde, entre os órgãos de apoio do estado e do município.

O treinamento serviu também para celebrar o Dia Municipal de Redução de Desastres. As sirenes de alerta foram acionadas em quatro ocasiões: às 9h20, avisando sobre o início do simulado; às 9h35, avisando o início das chuvas; às 10h, iniciando a mobilização; e às 11h, comunicando o retorno à normalidade.

O município de Duque de Caxias conta com 18 sirenes de alerta, instaladas pela Defesa Civil nos bairros de Xerém, Vila Urussaí, Jardim Primavera, Parque Paulista, Jardim Anhangá, Pilar, Jardim Gramacho, Parque Uruguaiana, Parque Fluminense, Amapá, Pantanal, Centenário e Corte Oito.

Os equipamentos passaram por manutenção e testes de funcionamento em outubro e novembro. Os moradores também podem receber alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP da rua em que moram para o número 40199.