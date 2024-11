Conselho da Pessoa com Deficiência em Caxias promove ação sobre ostomia - Divulgação

Publicado 22/11/2024 22:04

Duque de Caxias - O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, realizará, no dia 26 de novembro, às 9h, uma ação no Complexo de Assistência Social Juíza Olímpia Rosa Lemos. A iniciativa integra o Novembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre a ostomia.

A ostomia é um procedimento cirúrgico que cria uma abertura artificial no corpo, chamada estoma, para auxiliar na eliminação de fezes, urina ou ainda para facilitar a respiração ou alimentação.

O principal objetivo da atividade será orientar sobre o autocuidado necessário para pessoas ostomizadas, bem como a prevenção de comorbidades associadas à ostomia. Durante o evento, também será realizada a emissão do Cartão de Identificação do Ostomizado para os pacientes que necessitarem.

O Complexo de Assistência Social Juíza Olímpia Rosa Lemos está localizado na Rua Manoel Vieira, s/nº - Centenário.