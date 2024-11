Bovinos e búfalos devem ser vacinados contra a febre aftosa anualmente - Divulgação Governo RJ

Publicado 26/11/2024 20:10

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, informa que todos os criadores de bovinos e bubalinos do município devem atualizar o cadastro junto ao Núcleo de Defesa Agropecuária até o dia 30 de novembro. A medida é obrigatória e visa garantir a regularização das informações dos rebanhos, essenciais para o controle sanitário e a prevenção de doenças.

A atualização é fundamental para que os produtores possam continuar realizando o trânsito de animais de forma legal e segura. Aqueles que não cumprirem a exigência estarão sujeitos a penalidades, como o bloqueio do transporte dos rebanhos. A atualização pode ser feita on-line (www.declaracaoeatualizacaocadastral.rj.gov.br) ou no Posto Municipal de Defesa Agropecuária através do número 21 96408-7074.