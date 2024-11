Caxias realiza encontro municipal de segurança alimentar - Divulgação

Caxias realiza encontro municipal de segurança alimentarDivulgação

Publicado 26/11/2024 20:36

Duque de Caxias - A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CAISAN-DC) realizará o 4º Encontro Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, no dia 02/12, das 14h às 16h, no auditório da Prefeitura de Duque de Caxias, localizado na Rua Alameda Esmeralda, 206, Jardim Primavera. O objetivo do evento é alcançar a meta 1.8 do 2º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias: Realização de encontros para tratar temas de Segurança Alimentar e Nutricional.