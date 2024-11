Caxias sedia etapa municipal da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente - Reprodução

Publicado 26/11/2024 20:29

Duque de Caxias - No próximo dia 30 de novembro, Duque de Caxias será palco da etapa municipal da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, reunindo especialistas e a sociedade para discutir estratégias e ações em prol da sustentabilidade. O evento acontecerá das 9h30 às 15h30, no auditório do CISPBAF, localizado na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, nº 1.189, Jardim Vinte e Cinco de Agosto.

Com uma programação intensa, o evento busca promover o diálogo entre diferentes setores e fomentar a participação ativa da comunidade na construção de propostas para a agenda ambiental do Brasil. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de acompanhar diálogos enriquecedores com os palestrantes José Anchino e Julio Cesar da Silva, reconhecidos por suas atuações na área ambiental.

Após os debates, a convenção promoverá a seleção de propostas e a eleição dos membros delegados, que representarão o município nas etapas posteriores à conferência. As inscrições para o evento podem ser feitas através do link abaixo. Além disso, é fundamental que os participantes confirmem presença na plataforma Brasil Participativo, do Governo Federal, garantindo sua participação nesse momento estratégico para o meio ambiente.

Os participantes também devem confirmar presença no site Brasil Participativo, do Governo Federal, através do link: https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/cnma/f/130/meetings/551