Firjan Caxias realiza Sessão de Negócios com empresários da Baixada - Divulgação

Publicado 26/11/2024 20:50

Duque de Caxias - Com o foco em ampliar as oportunidades de negócios entre as empresas da Baixada Fluminense, a Firjan Caxias e Região realiza mais uma Sessão de Negócios para pequenas e médias empresas. A iniciativa pretende promover a troca de experiência e impulsionar parcerias entre empresários de setores diversificados. O evento gratuito será presencial, na sede da representação da federação em Duque de Caxias (Rua Artur Neiva 100). As inscrições podem ser feitas pelo link, com vagas limitadas.



O encontro é voltado para empresas dos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Magé e São João de Meriti, além de empresas do Rio de Janeiro (capital).

“Essa é uma iniciativa que tem tido grande adesão de empresários da região e do estado. A proposta é proporcionar a geração de novos negócios, trazendo maior competitividade à região e estimulando a economia do estado. Nesta ação promovemos maior conexão entre a cadeia produtiva local, possíveis clientes e fornecedores”, destacou o presidente da Firjan Caxias e Região, Roberto Leverone, enfatizando que as sessões de negócios contribuem para o desenvolvimento local e consequentemente, com o aumento da empregabilidade nas regiões.



Para esta edição, são esperados profissionais atuantes nos setores de Alimentação, Construção Civil, Confecção, Gráfica, Metal Mecânico, Tecnologia, Serviços, entre outros. Os participantes terão uma manhã de troca de experiências, com a oportunidade de conhecer melhor as atividades desenvolvidas pela localidade que podem agregar aos negócios.



Serviço:

Sessão de Negócios Firjan Caxias e Região



Data: Dia 04/12 (quarta-feira), às 9h30



Local: Firjan Caxias e Região (Rua Artur Neiva 100 - Duque de Caxias – RJ)



Inscrições podem ser feitas neste link.