Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 26/11/2024 20:46

Duque de Caxias - O Caxias Shopping está pronto para dar início à sua campanha de Black Friday, principal semana de ofertas do ano, com a campanha “Piscou, Acabou!”, que ocorrerá até o dia 1º de dezembro de 2024. Nesta edição, o foco principal será proporcionar uma experiencia única de compras e garantir um espaço de praticidade e conveniência aos clientes.



A campanha será marcada por uma vitrine digital no site oficial do Caxias Shopping, onde os consumidores poderão visualizar produtos e ofertas especiais das lojas participantes. Além disso, serão realizados posts e divulgações nas redes sociais do shopping, destacando as melhores promoções.



No espaço físico do shopping, expositores irão destacar um mix de produtos imperdíveis de diferentes segmentos, proporcionando um gostinho das ofertas que os visitantes encontrarão pelo empreendimento. Essa ação tem como objetivo impulsionar as vendas e ajudar os lojistas a maximizarem o potencial da data.



Entre os itens em promoção, destaque para o tênis Slep on Elastano New Blue, de R$389,99 por R$239,99, na Usaflex; a blusa Tricot, de R$59,99 por R$35,99, na C&A; o shampoo Divine Anti Frizz 1L, de R$189,90 por R$113,90, na Bel Cosméticos; o tênis Mizunno Arenito Space 4, de R$329,99 por R$299,99; e o tênis Fila Lite Preto, de R$399,99 por R$299,99, ambos na World Tênis.